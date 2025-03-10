حملة توعوية لمكافحة المخدرات تستهدف طلاب المدارس والجامعات

كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها التوعوية لمكافحة الإدمان، من خلال تنظيم لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية.

شملت اللقاءات التعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، لا سيما الأنواع المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية على الفئات العمرية الشابة، مع تقديم نصائح حول أساليب الوقاية منها. كما تضمنت الفعاليات عرض فيديوهات تسجيلية توثق جهود الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا المخدرات، مما يبرز قدرتها على مواجهة عمليات الترويج والتوزيع غير المشروع.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي بمخاطر الإدمان، وقد لاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا وإشادة من المشاركين في الفعاليات.