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السيطرة على حريق نشب داخل غرفة بدار أيتام بالعجوزة

12:14 ص الإثنين 10 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل غرفة بدار أيتام في منطقة العجوزة، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل غرفة بدار أيتام في العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة حريق غرفة بدار أيتام العجوزة
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