داليا تطلب الخلع: "زوجي باع السيارة واشترى سكوتر"

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "داليا.ع"، البالغة من العمر 40 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد زوجها "محمد.أ"، 46 عامًا، صاحب مطعم، مبررة طلبها بقولها: "زوجي باع السيارة واشترى سكوتر ليضايقني".

وقالت داليا في دعواها: "تزوجت منذ 12 عامًا، ورُزقنا بطفلين، وزوجي ميسور الحال لكنه شديد الأنانية، كل شيء يشتريه يسجله باسمه، حتى عندما اشترى لي سلسلة ذهبية، أصرّ على تسجيل الفاتورة باسمه".

وأضافت الزوجة: "كنت أعاني معه في كل مرة أطلب منه توصيلي إلى منزل أسرتي بالسيارة، حيث كان يماطل ويشعرني بالإذلال قبل أن يوافق، وعندما قرر افتتاح مطعم خارج مصر، رفض أن يصحبني معه، وترك المنزل مغلقًا، مطالبًا إياي بالذهاب إلى أسرتي حتى عودته، ورغم أنني طلبت منه شراء بعض الاحتياجات لي وللأطفال أثناء سفره، عاد خالي الوفاض بحجة أن فرق العملة يجب أن يبقى له".

وأوضحت داليا: زوجي أعطى سيارتنا لزوج شقيقته، وعندما طلبت منه استعادتها لتسهيل تنقلاتي مع الأطفال، رفض تمامًا، وفي إحدى الليالي، ارتفعت حرارة ابني بشكل خطير، فطلبت منه الاتصال بزوج شقيقته لإعادة السيارة حتى نتمكن من الذهاب إلى المستشفى، لكنه رفض قائلاً: "لا يمكنني إزعاجه".

واختتمت الزوجة: "الصادم كان عندما اكتشفت أنه باع السيارة واشترى سكوتر فقط ليضايقني، ما جعلني أترك المنزل وأذهب إلى أسرتي مع أطفالي، وأخيرًا، لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع حملت رقم 1499 لسنة 2024، والتي لا تزال منظورة أمام القضاء".