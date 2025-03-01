واقعة منشأة القناطر.. قرار من الجنايات في جريمة "الغنتورى"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات نظر إعادة إجراءات محاكمة "جمعة الغنتوري"، إلى جلسة 24 مايو المقبل، في واقعة اتهامه مع آخرين من عائلته بقتل "عامل" رميًا بالرصاص في منشأة القناطر.

وأدانت محكمة الجنايات في وقت سابق المتهم غيابيًا بالسجن المؤبد، لما أسند إليه وآخرين من اتهام بواقعة قتل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى 16735 لسنة 2021 جنايات والمقيدة برقم 5074 لسنة 2021 كُلي شمال الجيزة أن "جمعة الغنتورى"، وشقيقيه في اليوم الخامس من أكتوبر 2021، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه "ح م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية مستخدمين سلاح ناري"بندقية آليه" تجاه المجني عليه ظنا أنه من رجال الشرطة.

وذكرت أوراق الدعوى، أن تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن قيام المتوفى إلى رحمة مولاه اتفق مع اثنين وذهبوا لشراء مواد المخدرة ناحية طريق المريوطية، و استوقفوا المتهمين الدراجة البخارية "توك توك"، المجني عليه، واصطحبوه إلى مكان شراء المواد المخدرة إلا أنهم بمجرد الاقتراب أسفل الطريق الدائرى الاقليمي تفاجئوا بإطلاق أعيرة نارية اتجاههم ما أدى إلى قتل "ح.م" فتوجه اصدقائه إلى محل إقامة المتوفى وابلغوا شقيقه بما حدث، ظننا من المتهمين أنهم من أفراد الشرطة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالبطن هي إصابة بعيار ناري مارا من اليمين إلى اليسار محدثا نفقاً تهتكياً وتهتك بشرايين الحوض والمثانة و تزيف غزير بتجويف البطن وباقي أحشاء البطن بحالة عادية وأن تلك الإصابة هي إصابة نارية حيوية حديثة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد.