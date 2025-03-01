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ضبط 50 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

02:43 م السبت 01 مارس 2025

مخالفات مرورية

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 50174 مخالفة مرورية متنوعة ( 842 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، و 35532 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و947 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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