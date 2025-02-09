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سماع دوي انفجار في البدرشين.. ومصدر أمني يروي كواليس لحظات الرعب

07:37 م الأحد 09 فبراير 2025

انفجار أنابيب البوتاجاز - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات سماع دوي انفجار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن شخصًا يستخدم منزله لتعبئة أسطوانات الغاز بقرية أبو رجوان، لافتا إلى أنه في أثناء مباشرته لنشاطه بمشاركة ابنه انفجرت إحدى الأسطوانات.

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أوضح المصدر أن العناية الإلهية منحت الأب وابنه قبلة الحياة، فبرغم من شدة الانفجار، نجا الاثنان من موت محقق، وتدخل الأهالي بطفايات حريق للسيطرة على النيران.

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غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بقرية أبو رجوان البحري، وتبين اندلاع حريق بالطابق الأول لمنزل مكون من 3 أدوار في حين دعم مدير إطفاء الجنوب بـ3 سيارات إطفاء.

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