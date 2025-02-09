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الداخلية تكشف حيلة متهمين لغسل 137 مليون جنيه بقنا

07:26 م الأحد 09 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة قنا.

التحريات أثبتت غسلهما للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

المتهمان عمدا إلى شراء الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية وقدرت أعمال الغسل بـ 137 مليون جنيه.

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