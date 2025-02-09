بمضبوطات تُقدَّر بـ 7.7 مليون جنيه.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب- علاء عمران:

لقى تاجر مخدرات مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقنا، وبحوزته مضبوطات تُقدَّر قيمتها بـ 7.7 مليون جنيه.

وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بمحاولة (عنصر إجرامي شديد الخطورة – سبق اتهامه في عدد من الجنايات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها بمحافظة قنا.

وباستهدافه وفقًا للإجراءات القانونية، في مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، بادر بإطلاق النار تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط بحوزته (16 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، بينها "آيس، وهيروين" – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 7.7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.