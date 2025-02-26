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الأمن يضبط 182 قطعة سلاح و437 قضية مخدرات وينفذ 93 ألف حكم قضائي

01:19 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في جميع مديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 173 متهمًا، إضافة إلى تنفيذ 93,435 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 437 قضية مخدرات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 28 متهمًا هاربًا، و16 متهمًا في قضايا بلطجة، إضافة إلى 336 دراجة نارية مخالفة، و21,996 مخالفة مرورية متنوعة. كما جرى فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، حيث تبين تعاطي 10 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية قضية مخدرات حكم قضائي
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