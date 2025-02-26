مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة ببني سويف

كتب - علاء عمران:

لقي أحد أخطر العناصر الإجرامية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه في محافظة بني سويف.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في 13 قضية جنائية، شملت جرائم قتل وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة ومخدرات، كما أنه مطلوب ضبطه في جنايتين.

وخلال مداهمة أمنية استهدفته، بادر المتهم بإطلاق النار على القوات، ما استدعى التعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مقتله. وعُثر بحوزته على 3 كجم من الحشيش وكميات من مخدري "آيس" و"البانجو"، إضافة إلى 14 قطعة سلاح ناري متنوعة.