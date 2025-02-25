"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلوجرامات من المخدرات في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات مكثفة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا لجلب المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كميات من مخدري الهيروين والشابو، بحوزة 7 متهمين، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية.

ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، تشمل بندقية آلية وبندقية خرطوش، إلى جانب خزينة بندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 813 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا لجلب المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 10 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وأكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيروين.

ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، عبارة عن فردي محلي الصنع وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، بينهم 3 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن والاستقرار.