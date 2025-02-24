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شخص ينهي حياته قفزًا من الرابع بحلوان

02:46 م الإثنين 24 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته قفزًا من الطابق الرابع بمنطقة حلوان جنوب العاصمة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة انتحار بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن شخصًا يمر بأزمة نفسية أنهى حياته قفزًا من شرفة مسكنه بالدور الرابع، وسقط جثة هامدة.

لم يشتبه أحد في وفاته جنائيًا، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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حلوان مديرية أمن القاهرة انتحار النيابة العامة جثة هامدة
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