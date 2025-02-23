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أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

12:55 م الأحد 23 فبراير 2025

الحملات المرورية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 43.223 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 705 مخالفات للسير بدون تراخيص، و14 مخالفة لدراجات نارية، و30.708 مخالفات لتجاوز السرعة المقررة، و8 مخالفات بسبب الوقوف العشوائي، و738 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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الحملات المرورية مخالفة مرورية وزارة الداخلية
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