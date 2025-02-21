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ضبط 455 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

03:19 م الجمعة 21 فبراير 2025

ضبط 455 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

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ضبط 455 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 455 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية.

وكانت الوزارة قد ناشدت قائدي الدراجات بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، وحثت قائدي السيارات على الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، للحد من الحوادث وضمان السيولة المرورية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على السلامة العامة وأرواح المواطنين.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية عدم ارتداء الخوذة
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