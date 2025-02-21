تفاصيل حادث مصرع زوج شقيقة وزير الكهرباء وإصابة 2 بطريق القطامية – العين السخنة



كتب- محمد الصاوي:

شهد طريق القطامية – العين السخنة حادث سير مروع، أسفر عن مصرع زوج شقيقة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإصابتها بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما انتقلت قوات المرور إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإعادة حركة الطريق إلى طبيعتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التي كانت تستقلها شقيقة الوزير وزوجها، ما أدى إلى وفاة الزوج في الحال، بينما أصيبت شقيقة الوزير واثنان آخران بجروح متفاوتة.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وأمرت بالتصريح بدفن الجثمان بعد انتهاء الإجراءات القانونية.