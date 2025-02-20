"تنمرت عليا بسبب التبول اللاإرادي".. ماذا قالت الطالبة المتهمة بإصابة زميلتها بـ40 غرزة؟

كتب- أحمد عادل:



كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة إصابة طالبة بالمرحلة الإعدادية بـ40 غرزة في الوجه على يد زميلتها وبمساعدة خطيبها، أمام مدرسة سراي القبة بنات، التفاصيل الكاملة للواقعة.



وقالت "ش. ه." في تحقيقات النيابة العامة، إنها أثناء توجهها لأداء الامتحان برفقة المتهم الثاني "ي. ن."، نشبت مشاجرة بينها وبين المجني عليها بسبب تنمر الأخيرة عليها بسبب إصابتها بالتبول اللاإرادي أمام المدرسة -على حد قولها-.



وأضافت الطالبة المتهمة أن المجني عليها قامت بدفعها، فالتقطت زجاجة من مكان الواقعة وضربتها على رأسها، وعندما شاهدتها تنزف، لاذت بالفرار من موقع الحادث.



ونفت "ش. ه." في تحقيقات النيابة العامة التعدي على المجني عليها بسلاح أبيض "كتر"، مشيرة إلى أن خطيبها لم يساعدها في ضرب الفتاة، بل كان يحاول فض المشاجرة بينهما.



وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطالبة المتهمة "ش. ه."، كما أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم الثاني "ي. ن." لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.