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ضبط 3 متهمين بحوزتهم تماثيل مقلدة يستخدمونها في النصب على المواطنين بالقاهرة

01:06 م الخميس 20 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص؛ أثناء محاولتهم الاحتيال على المواطنين باستخدام تماثيل فرعونية مقلدة والاستيلاء على أموالهم.

وأفادت التحريات بأن المتهمين استهدفوا ضحاياهم بإيهامهم بامتلاك آثار ثمينة وعرضها للبيع بأسعار باهظة، مستغلين العملات الأجنبية المضبوطة بحوزتهم لإضفاء المصداقية على مخططهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين في دائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على ثلاث تماثيل مقلدة، ومبالغ مالية من عملات أجنبية، وسلاح أبيض كانوا يستخدمونه لتهديد الضحايا حال اكتشاف أمرهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتورطهم في عمليات نصب متكررة استهدفت العديد من الضحايا، مؤكدين استخدام التماثيل المقلدة كوسيلة للاحتيال وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاحتيال وسرقة أموال المواطنين.

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وزارة الداخلية ضبط متهمين النصب على المواطنين
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