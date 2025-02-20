بعد انتحار شاب بالدقهلية في بث مباشر.. الداخلية تصدر بيانا للرد على "منابر الإخوان"

كتب -محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم حول انتحار أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية عقب الإفراج عنه من محبسه.

وأوضح المصدر أن المواطن المشار إليه سبق ضبطه في إحدى القضايا خلال يونيو 2023، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله في العام ذاته. وأضاف أن المذكور أقدم على تناول مواد سامة منتحرًا بتاريخ 18 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن شقيقه أكد معاناته من مرض نفسي وتلقيه العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات تأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والترويج لأكاذيب مختلقة، بعدما فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام.

وكان قد لقي شاب مصرعه في قرية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد تناوله حبوب الغلة السامة، وذلك عقب بث مباشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أعلن فيه عن نيته الانتحار، متأثرًا بأزمة نفسية كان يمر بها.

وكشفت التحقيقات أن الشاب، البالغ من العمر 29 عامًا، تأثر بتعليق من أحد أصدقائه نصحه فيه بشكل غير مباشر بتناول "حبوب الغلة" لإنهاء معاناته، وهو ما اعتبره كثيرون تحريضًا على الانتحار.

وتلقى مركز شرطة منية النصر بلاغًا بوصول الشاب إلى المستشفى في حالة إعياء شديد وقيء مستمر، لكنه فارق الحياة لاحقًا. وانتقلت قوة من المباحث، بقيادة الرائد محمد صبح رئيس المباحث، لإجراء التحريات اللازمة، حيث أكدت التحقيقات الأولية أن الشاب أقدم على الانتحار نتيجة أزمة نفسية حادة.

وأثار الحادث حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من النشطاء بمحاسبة صديق المتوفى قانونيًا، معتبرين أن تعليقه كان سببًا رئيسيًا في وقوع المأساة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.