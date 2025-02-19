تحرير 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تسجيل 51,786 مخالفة متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة 824 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 40,152 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و19 مخالفة تتعلق بالمواقف العشوائية. كما تم ضبط 644 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الحالة المرورية والحد من المخالفات حفاظًا على سلامة المواطنين.