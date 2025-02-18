سقوط نشالة المحلات في قبضة المباحث بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بارتكاب واقعتين لسرقة من داخل محل ملابس خاص بالسيدات، وسرقة هاتف محمول من محل بقالة بأسلوب "المغافلة" بالإسكندرية.

بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ولها معلومات جنائية. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعتين، وبإرشادها تم ضبط الهاتفين المستولي عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.