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10 جثث و3 مصابين في انهيار عقار كرداسة.. والمعاينة: انفجار أسطوانة غاز السبب

09:40 ص الإثنين 17 فبراير 2025

إنهيار عقار كرداسة

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كتب - محمد شعبان:

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، في انهيار عقار إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بكرداسة اليوم الاثنين.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ووجود ضحايا بشارع المحول.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بفريق إنقاذ بري تابعة لإدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء محمد العدلي.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت في انهيار عقار بالكامل، فيما لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بحروق متفرقة.

نقل المصابون إلى مستشفى أكتوبر للعلاج، فيما تم إيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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كرداسة الأن إنهيار عقار كرداسة
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