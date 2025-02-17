الحكم على المخرج محمد سامي في اتهامه بسب الفنانة عفاف شعيب اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بالشيخ زايد بالجيزة، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة المخرج محمد سامي بواقعة اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

النيابة العامة أسندت للمخرج محمد سامي، في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، وجهت للمخرج محمد سامي أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.