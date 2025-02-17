محاكمة 11 متهمًا في استهداف محلات الذهب والكنائس.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا في قضية استهداف محلات الذهب والكنائس.

وجاء في التحقيقات بإشراف نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وتوفير معلومات وأدوات لارتكاب عمليات عدائية.

وجهت النيابة لهم تهمًا بالإعداد لاستهداف محلات ذهب في القاهرة والجيزة والفيوم، ورصد كنائس وأفراد شرطة في الأقصر، تمهيدًا لعمليات عدائية.