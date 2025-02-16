الداخلية: ضبط 489 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات وتنفيذ 67 ألف حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 270 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 313 متهمًا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهمًا.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 67748 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.