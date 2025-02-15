ضبط مكتبة غير مرخصة تبيع كتبًا دراسية بدون تصريح في الأزبكية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتبة غير مرخصة في منطقة الأزبكية بالقاهرة، لقيامها ببيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض أو تصريح رسمي، بالمخالفة للقانون.

وبعد استصدار إذن من الجهات المعنية، تمت مداهمة المكتبة وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر بحوزته على قرابة 2000 نسخة من الكتب الدراسية المخالفة. وبمواجهته، أقر بإدارة المكتبة وارتكاب المخالفات بمشاركة مالكها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.