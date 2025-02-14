مصرع عنصرين إجراميين وضبط 4 في مداهمات بالإسكندرية والبحيرة

القاهرة - مصراوي:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ومصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأسكندرية والبحيرة وضبط 4 آخرين.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسكندرية – البحيرة) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 6 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق اتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية " ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.

وضُبط الآخرين وبحوزتهم 10 كيلو جرامات حشيش، 4 آلاف قرص لعقار التامول، 15 بندقية "آلية – خرطوش" وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة واتخاذ الإجراءات القانونية.