ضبط مالك استوديو تصوير سينمائي بالجيزة يعمل دون ترخيص

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مالك استوديو تصوير سينمائي بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت إدارته للمكان دون ترخيص، واستغلاله في تصوير مقاطع فيديو بشكل غير قانوني.

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهم بإنشاء مكتب واستوديو تصوير سينمائي غير مرخص داخل دائرة قسم شرطة العجوزة، حيث كان يستقطب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون تصريح رسمي، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي تحتوي على مصنفات سمعية وبصرية غير خاضعة للرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الاستوديو، حيث تمكنت من ضبط مالكه وعُثر بداخله على كاميرا ديجيتال مخصصة للتصوير السينمائي، مزودة بوحدة تخزين خارجية تحتوي على عدد من الفيديوهات لراغبي التمثيل.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بإدارة الاستوديو دون ترخيص، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.