ضبط متهم بغسل 27 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة؛ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء الشرعية على أمواله وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت الأموال المغسولة بحوالي 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط مرتكبيها.