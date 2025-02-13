إعلان

ضبط متهم بغسل 27 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة بالدقهلية

12:28 م الخميس 13 فبراير 2025

ضبط متهم- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة؛ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء الشرعية على أمواله وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت الأموال المغسولة بحوالي 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط مرتكبيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط متهم تجارة الأسلحة الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة