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شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

12:05 م الخميس 13 فبراير 2025

ضبط دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة المخالفة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها التموينية لضبط الأسواق، والتعامل الحاسم مع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب في أسعار الخبز المدعم والحر.

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