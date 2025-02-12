دون إصابات.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور

كتب- صابر المحلاوي:

انقلبت منذ قليل، سيارة الفنان "كمال أبو رية" أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تهشم السيارة دون وقوع إصابات خطيرة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء سير الفنان "كمال أبو رية" بسيارته، حدث كسر في "المقص"، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات وتهشمها.

وخرج الفنان كمال أبو رية من السيارة دون إصابات خطيرة، حيث تعرض فقط لرضوض وكدمات طفيفة.