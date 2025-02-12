الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

وجّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكّنت من ضبط مبالغ مالية تُقدَّر بحوالي 8 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.