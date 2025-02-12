السيطرة على حريق التهم محلًا في فيصل دون إصابات

كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل محل في منطقة الطوابق بفيصل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا باندلاع حريق في شارع الشهيد أحمد حمدي، وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحل. وعلى الفور، وجّه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة. وبالفحص، تبين نشوب الحريق أسفل أحد العقارات.

انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقار أعلى المحل أو العقارات المجاورة. كما تقوم القوات حاليًا بتنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.