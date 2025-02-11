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"الميكروباص دخل في سور المدرسة".. 6 مصابين في حادث بالعياط

02:36 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أُصيب 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة في العياط جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على طريق مصر - أسيوط الزراعي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة العياط الصناعية.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج، فيما حُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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