للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 شركات

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات سياحة تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن السياحي وضبط المخالفات التي تستهدف المواطنين.

كشفت تحريات قطاعي مباحث الوزارة وشرطة السياحة والآثار عن قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة بالنصب على المواطنين، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية قانونية.

تبين أن هذه الشركات قامت بجمع مبالغ مالية من المواطنين، بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة ورحلات دينية، واتخذت مقرات مؤقتة داخل شقق مستأجرة لإدارة نشاطها غير القانوني.

خلال مداهمة مقرات الشركات، عُثر على عدد من الأدلة التي تثبت تورطها في الاحتيال، منها: أكلاشيهات وأختام مزورة، وجوازات سفر وتأشيرات مزيفة، وبرامج رحلات دينية وهمية، ودفاتر استلام نقدية، وكروت دعاية مضللة، وإجراءات قانونية مشددة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع تكثيف جهود مراقبة الأنشطة السياحية غير المرخصة لمنع عمليات النصب والاحتيال، خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات الحج والعمرة وبرامج السفر المختلفة.