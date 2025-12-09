سقوط عصابة "المتعة المدفوعة" في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآدا من ضبط تشكيل يضم شخص له معلومات جنائية وثلاث سيدات لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض عليها عبر وسائل التواصل.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين استخدموا أحد التطبيقات الإلكترونية وأرقام هواتف محمولة في الإعلان عن ممارسة الفجور وتقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة. وتبين من فحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بارتكابهم الوقائع على النحو الوارد في التحريات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.