سقوط عصابة "المتعة المدفوعة" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

06:01 م 09/12/2025

سقوط شبكة للأعمال المنافية للآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآدا من ضبط تشكيل يضم شخص له معلومات جنائية وثلاث سيدات لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض عليها عبر وسائل التواصل.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين استخدموا أحد التطبيقات الإلكترونية وأرقام هواتف محمولة في الإعلان عن ممارسة الفجور وتقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة. وتبين من فحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بارتكابهم الوقائع على النحو الوارد في التحريات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شبكة دعارة مباحث الآداب الإسكندرية الداخلية

