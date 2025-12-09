"كان بيصورني وأنا نايم".. مشاجرة بين زميلين تتحول إلى مقتل بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله المسن إثر مشاجرة نشبت بينهما في منطقة العمرانية غرب الجيزة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المشاجرة بدأت بتبادل العتاب، قبل أن يقوم المتهم بتوجيه ضربة لرأس المجني عليه، ما أدى إلى إصابته بإعياء شديد وفارق الحياة على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة لتحديد مسئولية كل طرف.

وأظهرت التحريات أن خلافًا نشب بين الطرفين بعدما اعتقد المجني عليه أن زميله قام بتصويره أثناء النوم "كان بيصورني وأنا نايم"، ما أدى إلى تصاعد المشادة وتحولها إلى اعتداء أفضى إلى الوفاة.

كان تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوفاة شخص خلال مشاجرة مع آخر.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين فرد أمن يبلغ 60 عامًا (المتوفي)، وفرد أمن آخر 30 عامًا، على خلفية اعتقاد المتوفي بأن زميله قام بتصويره أثناء نومه وإرسال الصور إلى جهة العمل، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بالرأس، فتوفي على الفور

