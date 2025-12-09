الداخلية تشدد الرقابة على الأسواق وضبط المخابز وتجار العملة غير المشروع
كتب : علاء عمران
12:09 م 09/12/2025
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وحماية جمهور المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شنوا حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).
واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال نفس الفترة، عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه. واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة كافة صور التلاعب والتجاوزات المالية، حفاظًا على الاقتصاد القومي وسوق العملة الرسمية، وحماية مصالح المواطنين.