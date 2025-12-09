إعلان

وصول "أم سجدة" للاقتصادية لنظر أولى جلسات استئنافها على حبسها 6 أشهر

كتب : أحمد عادل

11:31 ص 09/12/2025

البلوجر أم سجدة

كتب – أحمد عادل:
وصلت صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم سجدة" لمقر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لنظر أولى جلسات استئنافها على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.
وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق بالتجمع الخامس قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، لاتهامها بارتكاب مخالفات تتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بعد بثها مقاطع مصورة عبر حسابها على "تيك توك" تتعارض مع القيم والأخلاق العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، في مخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تعديات أخرى معاقب عليها وفق قانون العقوبات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بنفسها بغرض نشر المحتوى محل الاتهام، وتم التحفظ على جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية وضمّها لملف القضية كأحراز رسمية.

