"رنا" تطلب خلع زوجها: "بيقولي خليكي أوبن مايند"
كتب : فاطمة عادل
10:52 ص 09/12/2025
دعوى خلع - ارشيف
أقامت "رنا. م،" 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء زواج دام 3 سنوات، بسبب ما وصفته بسوء سلوك زوجها واعتياده السهر خارج المنزل مع فتيات والعودة في حالة سُكر، قائلة: "بيرجع سكران.. وبيقولي خليكي أوبن مايند واخرجي مع أصحابك".
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت زوجها بعد علاقة عاطفية، وكانت تتوقع حياة مستقرة، لكنها فوجئت بتغير طباعه بعد الزواج، إذ بات يقضي أغلب لياليه خارج المنزل ويتركها تواجه ضغوطها النفسية وحدها، دون مراعاة لحياة الزوجية.
وأضافت أنها اكتشفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سهرة زوجها "مع أصحابه" لم تكن كما يدّعي، بل مع فتيات في تجمعات مختلطة، مؤكدة أنها كانت تواجهه بما تراه، فينكر ثم يبرر تصرفاته بأنها "حرية شخصية".
وتابعت: "كان بيرجع الفجر وهو مش قادر يقف على رجليه.. وده خلاني أعيش في قلق وخوف مستمر"، مشيرة إلى أن الخلافات تكررت بينهما ووصلت العلاقة لطريق مسدود.
وأوضحت "رنا" أن زوجها أصبح مهملًا في عمله ومسؤولياته، ولا يشارك في مصروفات البيت بانتظام، رغم محاولاتها المتكررة لإصلاح الوضع، لكن دون جدوى.
وأكدت أنها لجأت إلى أسرتها وأسرة الزوج لمحاولة الصلح، إلا أن الزوج تمسك بأسلوب حياته ورفض أي التزامات، معتبرًا اعتراضها "غيرة بدون سبب".
واختتمت الزوجة دعواها بأنها فقدت الإحساس بالأمان والاحترام داخل بيت الزوجية، ولم تعد قادرة على الاستمرار، فقررت اللجوء للمحكمة والتنازل عن حقوقها المالية مقابل الخلع.
وحملت الدعوى رقم 349 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم حتى الآن.