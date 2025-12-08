كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة مقسمة إلى جزئين بمنطقة عين شمس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد شوارع المنطقة وعليها آثار اعتداء.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة مقسمة إلى جزئين، أُلقي كل جزء في شارع مختلف بعين شمس، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل حالة سُكر الفتاة وأخذها إلى منزله بقصد إقامة علاقة غير مشروعة، إلا أنها ما إن دخلت الشقة حتى صرخت، فخشي افتضاح أمره، فقام بقتلها ثم تخلص من جثمانها بتقطيعه وإلقائه في الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

