القبض على لصين خطفا هاتف فتاة بالمنيا أثناء سيرها في الشارع | فيديو

كتب : علاء عمران

02:55 م 07/12/2025

المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بالمنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة المجني عليها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة بني مزار)، والتي أفادت بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية خطفا هاتفها أثناء سيرها بأحد الشوارع، مما أدى لسقوطها أرضًا وفرار المتهمين.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة)، وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

القبض على لصين خطف هاتف فتاة المنيا

