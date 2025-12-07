القبض على لصين خطفا هاتف فتاة بالمنيا أثناء سيرها في الشارع | فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتف محمول من إحدى الفتيات بالمنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة المجني عليها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة بني مزار)، والتي أفادت بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية خطفا هاتفها أثناء سيرها بأحد الشوارع، مما أدى لسقوطها أرضًا وفرار المتهمين.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة)، وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري