الإدارية العليا تتسلّم مستندات طعون المرحلة الثانية وتؤجّل قراراتها لآخر الجلسة

كتب : محمود الشوربجي

12:38 م 07/12/2025

مجلس الدولة

تستلم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة حاليًا، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى نحو 300 طعن خلال الأيام الماضية.

وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، واستمعت إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.

وأكدت المحكمة أنها ستؤجّل إصدار قراراتها إلى نهاية الجلسة، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم آخر أو حجزها للحكم.

وتنوعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

