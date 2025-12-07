اتخذت الأجهزة المختصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية بمحافظة أسيوط، بعد الاشتباه في تورطه بغسل مبالغ ضخمة ناتجة عن أنشطة مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وأظهرت التحريات أن المتهم كان يسعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها عبر أنشطة ظاهرها مشروع، شملت تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، وقدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يزال التحقيق مستمرًا لاستكمال كافة التفاصيل.

