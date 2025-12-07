كسر ماسورة يتسبب في كثافات مرورية بالبحر الأعظم أمام القرية الفرعونية

كتب- علاء عمران:

شهد محور البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة نتيجة كسرٍ مفاجئ لماسورة أمام القرية الفرعونية، ما تسبب في تباطؤ حركة السيارات بالاتجاه القادم من كوبري عباس وحتى الطريق الدائري.

وتوجّهت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، مدير الإدارة العامة للمرور، لرفع آثار الكسر وتنظيم حركة المرور.

كما تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وفرق الصيانة العاجلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبدء أعمال الإصلاح الفوري وتخفيف الكثافات، مع توجيه قائدي المركبات إلى استخدام محور صفط اللبن أو كوبري الجامعة كطرق بديلة لحين الانتهاء من الإصلاحات.

