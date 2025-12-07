إعلان

مصرع 14 شخصا وإصابة 34 إثر انقلاب حافلة في الجزائر

08:02 ص 07/12/2025

انقلاب حافلة في الجزائر

لقي 14 شخصا مصرعهم، بينما أصيب 34 آخرون، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في جنوب الجزائر، وفق ما أفاد بيان للدفاع المدني.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة منقلبة على سقفها إلى جانب طريق في بلدة تبلبالة، على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب مدينة بشار، في جنوب البلاد.

وانحرفت الحافلة التي كانت تقل ركابا وانقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب الجزائر.

وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن حزنه الشديد للحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

ويعد هذا الحادث المروري الأكثر دموية منذ أغسطس، عندما تدهورت حافلة تقل ركابا في واد قرب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وفقا للغد.

