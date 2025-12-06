بعد تداول فيديو.. الداخلية تكشف ملابسات خلاف مروري بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعليق تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تضرر صاحب حساب من قائد سيارة ملاكي وبرفقته سيدة، إثر خلاف على أولوية المرور بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتم تحديد طرفي الواقعة: الطرف الأول الشاكي مقيم بمحافظة الشرقية، والطرف الثاني المشكو في حقه مقيم بمحافظة القليوبية.

وعند استدعائهما وسؤالهما، قرر الشاكي أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة أول العبور حدثت مشادة كلامية بينه وبين المشكو في حقه لخلاف على أولوية المرور، وأكد الثاني صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن زوجته كانت برفقته أثناء المشادة.

وأكد الطرفان رغبتهما في الصلح والتراضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.