تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط شركة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية.

وبداخلها 1.7 مليون قرص من المكملات الغذائية، المنشطات والأعشاب، بدون مستندات تثبت مصدرها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.