الداخلية تضبط شركة تروج 1.7 مليون قرص مكملات غذائية بدون ترخيص بالدقهلية
كتب : علاء عمران
المضبوطات
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط شركة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية.
وبداخلها 1.7 مليون قرص من المكملات الغذائية، المنشطات والأعشاب، بدون مستندات تثبت مصدرها، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اقرأ أيضا:
خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)
علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل