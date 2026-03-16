طعنتين غدر تغتال الفنان "سعيد مختار" في جلسة رؤية بأكتوبر.. ما قرار المحكمة؟

03:49 م 16/03/2026 تعديل في 03:50 م

الفنان الراحل سعيد مختار

كتب - رمضان يونس:
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار في أحد النوادي الرياضية في حدائق أكتوبر؛ على إثر خلاف بينهما حول رؤية طفل. إلى جلسة 15 يونيو لمناقشة الطبيبة الشرعي التي أعدت التقرير الطبي الشرعي.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 232 لسنة 2026 جنايات أكتوبر والمقيدة برقم 14 لسنة 2026. أن "عاطف.ع" - عامل - 61 عاما. قتل المجني عليه الفنان "سعيد مختار.ص" عمدًا؛ بغير سبق إصرار ولا ترصد لوجود خلافات أسرية بينهما، وذلك في اليوم الخامس من ديسمبر 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

وتابعت النيابة في أوراق الدعوى. أن المتهم قتل المجني عليه. إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بأن كال له ضربتين استقرت إحداهما بصدره "سلاح أبيض" مُحدثًا إصابته والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.


وأكدت "رحاب" بتحقيقات النيابة العامة، أنها في يوم الواقعة استقلت سيارة زوجها المتهم حال تسليم نجلها لطلقيها الفنان سعيد مختار، وتفاجأت بافتعال الأخير مناكفة مع زوجها بالأيادي، على إثرها اصطحبت نجلها وغادرت النادي.


واستمعت النيابة العامة لأقوال شاهد عيان "مهندس" والذي أكد أنه توجه من احدى الاندية الرياضية " وادي دجلة " مروراً بالطريق العام. أبصر مشاجرة بالأيدي فيما بين المتوفي إلى رحمة مولاه والمتهم، فتوجه صوبهما لفض ذلك الشجار، وما أن تمكن من ذلك حتى تفاجي بالأخير أحضر سلا ابيض "سكين " من سيارته وتعدى على المتوفى إلى رحمة مولاه مستخدماً في ذلك أياه محدثاً إصابته.


وأحالت نيابة أكتوبر الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول. المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

