كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول منشورين مدعومين بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنا الزعم بتغيب فتاة من محافظة الشرقية في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا لمركز شرطة أبو حماد بتاريخ 5 الجاري من عامل مقيم بدائرة المركز أفاد بغياب نجلته، وهي عاملة بمصنع وتقيم بالعنوان ذاته، وذلك عقب خروجها من عملها بتاريخ 4 الجاري واتصالها به لإخطاره بذهابها لشراء بعض المتطلبات قبل اختفائها. وأضاف الأب أنه عثر لاحقًا على حقيبة ابنته وحذائها على شاطئ ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز، مبررًا تأخره في الإبلاغ بمحاولته البحث عنها بنفسه.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري على الفور لتمشيط المنطقة، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة، بينما أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدها داخل دائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح بصحبة أحد معارفها. وبسؤالها أقرت بأنها غادرت مسكنها بمحض إرادتها دون وجود شبهة جنائية.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليم الفتاة إلى أسرتها.