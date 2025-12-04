القبض على شخص يروج لأجهزة فك الشفرات عبر فيسبوك

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ لبيعه أجهزة ومستلزمات البث التلفزيوني اللاسلكية، بدون تصريح من الجهات المختصة

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام أحد الأشخاص ببيع أجهزة ومستلزمات البث التلفزيوني اللاسلكية، والتي تستقبل القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وتعيد بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع الترويج لتلك الأجهزة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة من الشرطة محل إقامة المتهم بدائرة قسم شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث تم ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلي -وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - بالإضافة إلى عدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة وممارسة نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لتلك الجرائم.